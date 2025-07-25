Теплоэнергетики реконструируют 25 км трубопроводов в Красногвардейском районе

Ресурсоснабжающие организации Санкт-Петербурга запланировали масштабную реконструкцию трубопроводов на территории Красногвардейского района города. Об этом в рамках рабочей встречи с главой районной администрацией Андреем Хортом сообщил генеральный директор АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Вадим Бравве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В настоящий момент в этом районе проводятся работы по реконструкции участка тепломагистрали от 4-й Красногвардейской котельной. Также ведется техническое перевооружение котла ПТВМ-50 на источнике для стабильной подачи тепла 40 тыс. потребителей.

Дополнительно теплоэнергетики ведут проектирование реконструкции еще свыше 25 тыс. метров теплопроводов по семи адресам. Начало работ запланировано на ближайшие три года, уточнил господин Бравве.

В общей сложности в 2025 году энергетики переложат в Красногвардейском районе порядка 3500 метров сетей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербург» начали работу по обновлению 4,2 км теплосетей на 6-7 линиях Васильевского острова. За минувшие десять лет на этом участке случилось более 500 аварий.

Андрей Цедрик