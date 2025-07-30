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На Кубани объявили ракетную опасность

На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Оповещения об этом были разосланы жителям региона через приложение МЧС России. Граждан предупредили о возможности падения ракет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Находящимся в зданиях рекомендуют отойти от окон и укрыться в защищенном помещении (подвале или защитном сооружении). Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в ближайшем защищенном помещении. «Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности»,— сказано в сообщении спасательной службы.

Дмитрий Холодный

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