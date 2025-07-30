NYT: демократы используют малоизвестный закон для раскрытия файлов Эпштейна

Демократы в Сенате США пытаются использовать малоизвестный закон, чтобы заставить администрацию президента США Дональда Трампа опубликовать документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет The New York Times, в распоряжении которой оказалось письмо, направленное группой сенаторов-демократов в Министерство юстиции США.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и семь сенаторов-демократов, входящих в Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам, потребовали от Минюста США обнародовать эти документы. Они ссылаются на малоизвестный закон, который был принят в 1928 году и который также называют «правилом пяти» — в соответствии с ним федеральные учреждения должны предоставлять информацию, если ее запрашивают как минимум пять членов этого комитета Сената. Как отмечает NYT, это правило редко применялось, кроме того, его использование ранее подвергалось проверкам в суде.

В последние недели ситуация вокруг дела Эпштейна вызвала серьезный конфликт в рядах сторонников республиканцев. Раскрытие правды о деле Эпштейна (его обвиняли в сутенерстве и вовлечении в проституцию), включая публикацию списка его клиентов и информацию об обстоятельствах его смерти, было одним из важных элементов предвыборной кампании господина Трампа. Тем не менее в начале июля Минюст и ФБР неожиданно заявили, что никакого списка клиентов не существует, а сам Эпштейн покончил жизнь самоубийством. Этими выводами оказались недовольны сторонники президента, посчитавшие, что правду от них продолжают скрывать.

Яна Рождественская