Бывший инспектор ГИБДД на Урале получил 8 лет за взятки на экзаменах

Бывший инспектор регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД в Свердловской области признан виновным в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) за помощь в сдаче экзаменов на права и приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. руб., сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Следствием установлено, что в 2024 году осужденный, создавал для экзаменующихся благоприятные условия для успешной сдачи практического экзамена. За это он трижды получал взятки.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ, оказавшими оперативное сопровождение по делу. В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены осмотры и проанализирована документация.

Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, бывший полицейский был уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника полиции. Двое его непосредственных руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе.

Ранее в Полевском (Свердловская область) экс-начальник отделения ГИБДД Юрий Кувикин признан виновным во взяточничестве на экзаменах при сдаче на водительские права. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в 2 млн руб.

Полина Щуцкая