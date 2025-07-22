Экс-начальника отделения ГИБДД в Полевском отправили в колонию за взятки

В Полевском (Свердловская область) бывший начальник отделения ГИБДД Юрий Кувикин признан виновным во взяточничестве, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Экс-начальника судили по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2023 году он неоднократно получал от граждан денежные вознаграждения за возможность использовать технику для получения правильных ответов на экзаменах при сдаче на водительские права. Преступная деятельность была пресечена в феврале 2024 года.

Следствие провело комплекс мероприятий по установлению обстоятельств преступления, включая осмотры, допросы и анализ документации. «Выявили и изобличили ныне уже осужденного оперативники регионального управления ФСБ и сыщики управления собственной безопасности областного полицейского главка. Указанное бывшее должностное лицо в прошлом году уже уволено из органов МВД по отрицательным мотивам в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд назначил бывшему начальнику отделения ГИБДД наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в 2 млн руб.

Напомним, гособвинитель требовал назначить Юрию Кувикину наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Следствие установило, что сотрудники РЭО ГИБДД ОМВД России «Полевской» распределяли кандидатов в водители по местам, не попадавшим под обзор камер видеонаблюдения, что позволяло им использовать гаджеты для получения правильных ответов.

Ирина Пичурина