ЦСКА не заметил продажи бойца

На старте группового этапа «Фонбет» Кубка России по футболу состоялось первое в сезоне столичное дерби, в котором ЦСКА взял верх над «Локомотивом» — 2:1. Отличный матч провел Кирилл Глебов, забивший победный гол и еще отдавший результативную передачу. Кроме того, армейцы по-прежнему надежно сыграли в обороне, несмотря на уход центрального защитника Виллиана Роши.

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Противостояние ЦСКА и «Локомотива» было центральным событием первого тура Кубка России, тем более что оба клуба уже привлекли к себе внимание на старте сезона. Железнодорожники лидируют в чемпионате, набрав максимум очков в двух матчах, а армейцы завоевали Суперкубок. И хотя сейчас от них вроде бы не требовалось вкладываться по максимуму ради достижения результата, так как щадящий кубковый режим, особенно на групповой стадии, дает определенный простор для маневра, и те и другие выставили боевые составы.

Красно-синие так вообще неожиданно решили сыграть практически основой, несмотря на то что у них на носу битва с «Зенитом» в чемпионате.

Отсутствовал только Виллиан Роша, который, как стало известно перед матчем с «Локомотивом», покидает ЦСКА. Агентство, представляющее интересы бразильца, сообщило «Матч ТВ», что он подписал выгодный контракт с «Аль-Джазирой» из ОАЭ. Для армейцев, пускай они и заработали на трансфере €5 млн, это очень плохая новость и серьезная потеря, которую трудно будет компенсировать, ведь Роша был даже не просто ведущим защитником команды, а настоящим министром обороны.

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Трудно сказать, видит ли новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини на подвисшей позиции прежде всего Джамалутдина Абдулкадырова, но на кубковую игру с «Локо» в паре с Игорем Дивеевым вышел 20-летний выпускник армейской академии, который, правда, уже успел дебютировать за национальную сборную России. Ему приходилось противостоять мощному Николаю Комличенко, и тот сразу едва не отметился голевой передачей на Илью Самошникова. Пас-то был точный, а вот удар парировал сменщик Игоря Акинфеева Владислав Тороп.

Ворота железнодорожников тоже защищал не основной вратарь — Даниил Веселов, но номинальные хозяева не спешили проверить в деле 20-летнего дебютанта.

В нападении у ЦСКА играли бразильцы Алеррандро и Матеус Алвес, причем второй имел более широкий функционал и часто действовал в оттяжке. Правда, кроме суеты они особо ничего не создавали. В принципе, Челестини начинал с другим дуэтом форвардов — Артемом Шуманским и Тамерланом Мусаевым, но белорус травмировался, а россиянин, видимо, не проходит в стартовый состав по спортивным показателям. Так что швейцарский специалист пока находится в поиске оптимального сочетания нападающих.

Зато у Челестини уже функционируют фланги, которые закрывают Данил Круговой и Кирилл Глебов, да еще постоянно меняются местами и активно врываются в центральную зону. Именно прорыв Глебова по левому краю привел к голу. Девятнадцатилетний армеец на скорости влетел в штрафную площадь, резко дал по тормозам, посадив опекуна на газон, и удобно выкатил мяч Милану Гайичу, которому оставалось только пробить в одно касание. А вскоре Круговой умчался к чужим воротам, после того как Тороп отдал ему по-вратарски классную передачу рукой, и вывел на завершающий удар бежавшего параллельным курсом Глебова. Но в том эпизоде «Локомотив» выручил Веселов, да и Глебов мог сыграть получше.

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Наставник железнодорожников Михаил Галактионов произвел в перерыве аж тройную замену, выпустив Алексея Батракова, Александра Руденко и Зелимхана Бакаева. Такой состав уже был ближе к основному, хотя сейчас у красно-зеленых настолько глубокая обойма, что и резерв смотрится солидно. Во втором тайме гости наконец-то снова потревожили Торопа, когда Бакаев навесил на Владислава Сарвели. С другой стороны, и Веселов потащил от Матвея Кисляка, которому ассистировал Круговой. Вместе с тем Комличенко по-прежнему не доставлял хлопот Абдулкадырову, и Галактионов заменил его на Дмитрия Воробьева.

Впервые в сезоне на поле появился и Сергей Пиняев, которого хотел приобрести ЦСКА, но футболист выразил желание продолжить карьеру в «Локомотиве».

Перестановки сработали, и железнодорожники заиграли гораздо веселее, а Воробьев поймал Абдулкадырова на позиционной ошибке и заставил сфолить в штрафной. Арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти, и Батраков его реализовал. У Челестини, казалось, не было таких ресурсов, чтобы усилить игру, тем не менее и он сделал результативную замену. В роли джокера выступил Секу Койта, прострел которого замкнул Глебов, набравший второй балл по системе «гол плюс пас». В конце матча у армейцев мог отличиться и Дивеев, пославший мяч рядом со штангой после подачи углового, а главное, они обезопасили собственные ворота и одержали победу 2:1. ЦСКА завоевал три очка и возглавляет турнирную таблицу в группе D с «Акроном», который накануне обыграл «Балтику» — 2:1.

Александр Ильин