В Ростовской области запустили агрегатор для сбыта фермерской продукции

В Азовском районе официально стартовала работа нового агроагрегатора для сбыта фермерской плодоовощной продукции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новый агроагрегатор будет поставлять овощи в распределительные центры на юге России, а оттуда - в розничные сети. На территории предприятия расположено овощехранилище площадью 6 тыс.кв. м, а также цех для переработки, фасовки и упаковки продукции. За смену агрологистический оператор способен перерабатывать около 120 т овощей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году хозяйства Ростовской области собрали 47,4 т огурцов. Регион занял третье место среди регионов ЮФО и вошел в топ-10 субъектов России по выращиванию этого овоща.

Наталья Белоштейн