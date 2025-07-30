Движение по обеим полосам путепровода на 42-м километре ЕКАД открыто

Движение транспорта на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) открыто по обеим полосам путепровода, сообщил врио губернатора Свредловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Работы на проезжей части завершены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области

Ремонт на данном участке велся с отставанием от графика, подрядчик дважды срывал сроки, что вызывало жалобы автомобилистов на постоянные заторы.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер раскритиковал дорожников в связи с «затягиваниями дорожных ремонтов». Он поручил открыть полноценное движение по эстакаде до 30 июля, возложив ответственность на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Толкачева.

Александр Толкачев признал срыв сроков, сославшись на длительный набор прочности бетона и низкие темпы работ, однако заверил, что все усилия будут приложены для запуска движения 30 июля.

Ремонт участка начался в 2024 году. В ноябре было открыто движение по одной стороне эстакады. Работы на второй полосе были приостановлены из-за нехватки рабочих и задержек с поставкой материалов.

До конца сезона все основные работы на объекте будут завершены без ограничения движения.

Полина Щуцкая