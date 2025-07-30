Кроссовер Exceed переехал петербуржца, лежавшего во дворе на улице Доблести
Около шести часов вечера 29 июля у дома 18-1 по улице Доблести 33-летний водитель автомобиля Exeed, двигаясь по территории двора, переехал лежащего на проезжей части 46-летнего петербуржца, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам врио начальника ГАИ по Красносельскому району города Дениса Сантуса, пострадавший скончался от полученных травм. Обстоятельства инцидента выясняет следственно-оперативная группа.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд продлил арест водителю Rolls-Royce, переехавшему байкера на Петергофском шоссе. После инцидента обвиняемый снял со своего авто регистрационные номера и скрылся с места ДТП.