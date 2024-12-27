Акционеры Ozon одобрили перерегистрацию компании в России

Акционеры маркетплейса Ozon (MOEX: OZON) на общем собрании приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию. Процесс перерегистрации завершится до конца 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон")»,— говорится в сообщении Ozon.

Процедура редомициляции предполагает полный перенос акционерной структуры в Россию. В Ozon ожидают, что после перерегистрации торги ее бумагами на бирже будут остановлены не более чем на несколько недель.

В сообщении компании также сказано, что перерегистрация «снизит регуляторные риски на ключевом рынке». Там также говорится, что она позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников и упростит внутригрупповые транзакции.

31,76% акций Ozon принадлежат ПАО АФК «Система». Еще 28% акций владеет инвестиционный фонд «Восток Инвестиции», выкупивший этот пакет у предыдущего владельца Baring Vostok Private Equity Funds. Остальные бумаги Ozon находятся в свободном обращении. В июне правительственная комиссия разрешила Ozon провести редомициляцию.

Подробнее об онлайн-торговле — в публикации «Ъ» «Онлайн-розница пошла на спор».