Денис Паслер вручил награды 23 выдающимся уральцам

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил государственные награды Российской Федерации и награды Свердловской области выдающимся жителям Среднего Урала, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего были отмечены 23 человека, представляющие различные отрасли экономики, железнодорожную сферу, медицину, культуру и общественную деятельность.

«Вручение вам государственных наград — это не просто высокая оценка вашего многолетнего труда, знак уважения и благодарности. Это признание заслуг всей Свердловской области», — подчеркнул Денис Паслер.

Так, награды были удостоены:

директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина Марина Боровкова, которая проработала в сфере культуры почти 50 лет (благодарственное письмо Президента России);

вальцовщик Синарского трубного завода, один из самых высококвалифицированных рабочих участка горячего проката труб Леонид Волков (знак отличия «Трудовая доблесть Урала»);

Геннадий Муратшин (звание «Почетный гражданин Свердловской области»);

президент ассоциации «Рослегпром», создатель бренда одежды «Putin Team Russia» Дмитрий Шишкин (звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ»).

Ранее Денис Паслер отметил ряд предпринимателей Свердловской области наградами за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Полина Щуцкая