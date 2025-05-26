Свердловских предпринимателей наградили перед профессиональным праздником

В преддверии Дня российского предпринимательства врио губернатора Денис Паслер отметил ряд предпринимателей Свердловской области наградами за вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Хочу сказать спасибо за ту работу, которую вы делаете, я говорю про создание рабочих мест и про среду, которую вы формируете в области. Вы на самом деле очень много помогаете, и в сфере культуры, и в образовании, детям, да и по другим направлениям»,— отметил Денис Паслер.

Почетной грамотой губернатора награжден генеральный директор ООО «Профэнергосервис» Владимир Имамов, а почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» присвоено генеральному директору ООО «Мовиста Екатеринбург» Александру Кошкину.

За вклад в развитие машиностроительного комплекса Свердловской области отмечен генеральный директор АО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» Павел Вяткин.

Благодарственными письмами губернатора отмечены генеральный директор ООО «Реиннольц» Павел Блохин, директор ООО «Тагилспецтранс» Андрей Иванов, директор ООО «Современные технологии» Егор Малышев, генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» Ирина Мамина и индивидуальный предприниматель Евгений Рохлин.

За высокий профессионализм отмечены Анна Дубровина и Борис Карнаухов, члены рабочей группы по досудебному урегулированию споров субъектов инвестиционной деятельности с контрольными и надзорными органами при Инвестиционном комитете Свердловской области.

Во вторник, 27 мая, издательский дом «Коммерсантъ-Урал» проведет конференцию «Знай наших: Урал», приуроченную ко Дню российского предпринимательства. Участники обсудят практические инструменты для развития локального бизнеса, выход на маркетплейсы, финансовую безопасность и меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Участие примут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Кисеев и другие участники.

Полина Щуцкая