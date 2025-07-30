Первый этап модернизации ярославских медучреждений завершат к концу лета

В Ярославской области завершается первый этап модернизации медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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На этой стадии предполагается создание в Ярославской области медицинских комплексов, центрами которых будут «наиболее сильные больницы Ярославля, Рыбинска и округов». Создание комплексов планируется завершить до конца августа. Сейчас руководители лечебных учреждений занимаются штатным расписанием и организационными вопросами.

«Все больницы и поликлиники, участвующие в этом процессе, останутся на своих местах и продолжат работу, об их закрытии речи не идет. Не поменяются даже их названия. Укрупнение и централизация проводятся для большей маневренности лечебных учреждений. Пациентам станут доступны услуги всех подразделений. Это позволит жителям региона быстрее получать необходимую медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Кроме того, будет повышена заработная плата тем, кто продолжит работу. Врачей и медицинских сотрудников сокращения не затронут»,— заявила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Как отмечают в ярославском минздраве, внутри объединенных медицинских организаций станет возможна взаимозаменяемость персонала. В ярославском правительстве добавили, что с высвобождаемыми сотрудниками больниц индивидуально готова работать региональная служба занятости. Для них организуют специализированную ярмарку вакансий.

Самыми крупными медцентрами станут две областные больницы — детская и взрослая. Отделение реабилитации госпиталя ветеранов войн и областная клиническая больница будут иметь единый материально-технический комплекс.