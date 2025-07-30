Полиция задержала подозреваемого в поджоге дома петербурженки в Новолисино

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге одноэтажного деревянного жилого дома в деревне Новолисино Тосненского района Ленинградской области. По версии полиции, к инциденту причастен 59-летний сосед погорелицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании жилого дома, двух хозяйственных построек и гаража поступило в дежурную часть 19 июля. Было установлено, что владельцем сгоревшего имущества является 61-летняя жительница Петербурга. По предварительным оценкам, ущерб составил около 5 млн рублей, уточнили в региональном ГУ МВД.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Подозреваемый был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий, его доставили в отдел полиции для разбирательства. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании 56-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге летнего дома петербуржца близ поселка Бурнево в Приозерском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик