Неизвестный поджег летний дом петербуржца и причинил ущерб в 700 тысяч рублей

Летний дом жителя Санкт-Петербурга вблизи поселка Бурнево пострадал в результате поджога. По подозрению в причастности к преступлению задержан 56-летний мужчина, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Владелец дома обратился в полицию Приозерского района Ленобласти. Он уточнил правоохранителям, что поджог был совершен в период с 8 по 10 июля. Действия злоумышленника нанесли дому петербуржца ущерб на 700 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали вечером 16 июля. Полиция остановила неработающего жителя Приозерска. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что иностранец поджег здание на ж/д станции Сортавала из-за невыплаченного ему долга.

Татьяна Титаева