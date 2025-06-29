В Белгородской области ищут подрядчика для ремонта моста за 397 млн рублей

ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» разместил электронный аукцион на поиск подрядчика для реконструкции мостового перехода через реку Черная Калитва на автомобильной дороге «Белгород — Новый Оскол — Советское» — Шапорево в Алексеевском городском округе Белгородской области. Начальная цена контракта — 396,8 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно документации, работы требуется выполнить с 1 января 2026 года до 30 сентября 2027 года. За это время подрядчику нужно провести восстановление и закрепление трассы автодороги, провести очистку местности от взрывоопасных предметов, провести подготовительные работы, демонтажные работы, демонтировать существующие конструкции моста, провести строительство опор и пролетов, обновить дорожную одежду, провести барьерное ограждение, обустроить тротуары, установить дорожные знаки и организовать разметку. Гарантийный срок работ от 1 года до 8 лет на разные виды работ.

Заявки можно будет подавать до 7 июля, итоги планируют подвести 9 июля.

На этой неделе казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» объявило открытый конкурс в электронной форме по поиску подрядчика для реконструкции моста через реку Кшень.

Ульяна Ларионова