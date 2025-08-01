Для спасения Славы Тушкова не хватает 856 343 руб.

Онколог Областной детской клинической больницы Дмитрий Клевакин (Екатеринбург): «У Славы заболевание крови — сверхтяжелая приобретенная апластическая анемия, костный мозг не вырабатывает в нужном количестве основные клетки крови. Мальчику провели трансплантацию костного мозга от полностью совместимого родственного донора — сестры. Донорский трансплантат прижился и работает. Но возникло опасное иммунное осложнение — реакция "трансплантат против хозяина" с поражением кожи. По жизненным показаниям Слава нуждается в иммуносупрессивной терапии препаратом джакави, другие препараты ему не помогают. Также требуется набор реактивов для диагностики и контроля эффективности лечения».

Стоимость лекарства и реактивов 1 456 343 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Не хватает 856 343 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Славу Тушкова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Славы — Екатерины Павловны Тушковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).