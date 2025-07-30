В Северной Осетии диспансеризацию в выездных комплексах прошли 33 тысячи человек

Более 800 выездов по районам Республики Северная Осетия — Алания совершили передвижные медицинские комплексы (ПМК) с начала 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За семь месяцев диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 33 тыс. человек

По информации главы республики в ПМК доступны такие виды диагностики, как маммография, флюорография, ЭКГ. Кроме того, можно пройти осмотр у терапевта, офтальмолога, оториноларинголога и других специалистов. За счет подобных выездов врачам удается диагностировать заболевания на ранних стадиях, что позволяет начать своевременное лечение.

Передвижные медицинские комплексы приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Наталья Белоштейн