Один человек погиб и два пострадали в ДТП с «ВАЗами» в поселке Кобринское

В половину десятого утра на пересечении Центральной и Перспективной улиц поселка Кобринское, что под Гатчиной, 55-летний водитель Lada Granta, проезжая равнозначный нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу приближающемуся справа «ВАЗ-2110», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения 86-летняя пассажирка «Гранты» скончалась на месте происшествия, 85-летнего пассажира Lada доставили в больницу в тяжелом состоянии. 43-летняя женщина получила травмы легкой степени тяжести. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 29 июля у дома 18-1 по улице Доблести 33-летний водитель автомобиля Exeed, двигаясь по территории двора, переехал лежащего на проезжей части 46-летнего петербуржца. Последний скончался от полученных травм.

Андрей Маркелов