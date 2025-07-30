Ответчиками по иску к экс-главе ЮГК выступят представители следствия и надзора

Как выяснил «Ъ», в иске Генпрокуратуры к бывшему владельцу «Южуралзолота» («ЮГК) Константину Струкову ответчиками, помимо него, выступают представители СКР, Ростехнадзора и Росприроднадзора. Ведомство считает, что должностные лица были ответственными за расследования прорыва дамбы на Светлинском месторождении в 2024 году. При этом они пытались помочь депутату сохранить деньги и бизнес.

Дамба предназначалась для приема дренажных вод с золотоизвлекательной фабрики «Светлинская». После ее прорыва река Батуровка и прилегающие к ней сельскохозяйственные земли площадью 330 тыс. кв. м были загрязнены мышьяком. Ущерб природе оценили в более чем 3,9 млрд руб. По факту произошедшего Ростехнадзор и Росприроднадзор начали проверки.

По их итогам «ЮГК» оштрафовали на 300 тыс. руб. и приостановили работу месторождения на 90 суток. При этом господина Струкова никто не привлекал к ответственности, деньги с него не взыскивались. Кроме того, через две недели работы на объекте возобновили с санкции замглавы Уральского управления Ростехнадзора.

Также покровительство депутату оказывал руководитель СУ СКР по региону Алексей Колбасин. По факту аварии на дамбе ведомство возбудило уголовное дело. Однако за год расследования следователи так и не проверили причастность экс-главы «ЮГК» не проверили. Также не предпринимались меры по взысканию компенсации ущерба природе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутатская крыша поехала в суд».

Никита Черненко