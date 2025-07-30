Стало известно о состоянии попавших под обстрел детей в Запорожье

Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщила ТАСС, что двое детей, которые попали под обстрел в Запорожье, находятся в стабильном состоянии. У них осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая помощь, подчеркнула она.

Армия Украины вела огонь по территории рядом с общежитием, отметила госпожа Романиченко. Дети в момент обстрела находились на детской площадке. В общежитии побились все стекла, сказала она. «Сейчас оказываем необходимую помощь жителям, организовываем размещение»,— отметила глава округа. Как до этого заявлял губернатор региона Евгений Балицкий, опасность повторных ударов по городу в Запорожской области сохраняется.