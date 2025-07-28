Трое петербуржцев осквернили памятник «Блокадному Трамваю» на проспекте Стачек

В ночь на 28 июля трое петербуржцев осквернили памятник «Блокадному Трамваю», расположенному на проспекте Стачек, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Злоумышленники забрались на крышу, сломали памятную табличку и несколько других деталей. Один из вандалов снимал происходящее на видео. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского ведомства Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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Андрей Маркелов