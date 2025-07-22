Профессора орловского агроуниверситета осудили за взятки от студентов

Советский райсуд Орла признал заведующего кафедрой «Продукты питания животного происхождения» в Орловском государственном аграрном университете имени Н. В. Парахина Константина Лещукова виновным в получении десяти взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Как сообщили в региональном СКР, ему назначили 3 млн руб. штрафа и три года запрета заниматься преподавательской деятельностью.

Как установил суд, в 2019–2022 годах подсудимый помогал студентам агроуниверситета защищать выпускные квалификационные работы. «В каждом случае он оказывал влияние на комиссию, принимавшую защиту работ, которая состояла из подчиненных ему преподавателей кафедры. В то же время указанные работы были выполнены самим обвиняемым и передавались им студентам для защиты»,— рассказали следователи и добавили, что профессор помогал учащимся в сдаче экзаменов и получении оценок за практику без ее фактического прохождения. За эти действия осужденный в сумме получил 347 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УМВД и УФСБ России по Орловской области. На этапе расследования Лещуков не признавал вину.

В начале лета бывшего доцента кафедры Мичуринского агроуниверситета в Тамбовской области приговорили к штрафу за получение десяти взяток и два покушения на мошенничество.

Алина Морозова