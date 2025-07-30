Футболист Файзуллаев перешел из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир»

Узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев подписал пятилетний контракт с турецким футбольным клубом «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее 21-летний Файзуллаев представлял московский ЦСКА. По информации журналиста Османа Алтунтерима, сумма трансфера составила €7 млн.

Аббосбек Файзуллаев является воспитанником узбекского «Пахтакора», за который выступал до 2023 года. Затем футболист перешел в ЦСКА, вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2024/25, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны (2025). Всего в составе команды он провел 72 матча, в которых забил 8 голов и отметился 22 результативными передачами. По итогам чемпионата России-2023/24 Файзуллаев получил награду «Открытие сезона».

Также полузащитник выступает за национальную команду Узбекистана, вместе с которой квалифицировался на чемпионат мира 2026 года. В июне сборная впервые в своей истории вышла в финальную стадию турнира.

В прошедшем сезоне «Истанбул Башакшехир» занял пятое место в чемпионате Турции.

Таисия Орлова