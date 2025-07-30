В Адыгее завершено расследование дела о нападении на полицейского
Житель станицы Кужорская Майкопского района предстанет перед судом за то, что в пьяном виде бросил нож в участкового уполномоченного полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.
Следственное управление СК России по региону завершило расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей).
Инцидент произошел 22 мая 2025 года. Местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался выполнять законные требования участкового. В ходе конфликта мужчина кинул в сторону полицейского нож.
Сотрудник смог увернуться от нападения, обезвредить агрессора и доставить его в отдел полиции. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело с утвержденным прокурором Майкопского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.