В Адыгее завершено расследование дела о нападении на полицейского

Житель станицы Кужорская Майкопского района предстанет перед судом за то, что в пьяном виде бросил нож в участкового уполномоченного полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.

Следственное управление СК России по региону завершило расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей).

Инцидент произошел 22 мая 2025 года. Местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался выполнять законные требования участкового. В ходе конфликта мужчина кинул в сторону полицейского нож.

Сотрудник смог увернуться от нападения, обезвредить агрессора и доставить его в отдел полиции. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Майкопского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко