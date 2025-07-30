Житель Кубани заключен под стражу по подозрению в изнасиловании школьницы

Лабинский районный суд арестовал на два месяца местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девушки в лесу станицы Ереминской. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранта обвиняют в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетней по ст. 131 и 132 Уголовного кодекса России.

По данным следствия, 27 июля 2025 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился в лесной зоне станицы Ереминской Лабинского района. Там мужчина встретил знакомую ему школьницу и совершил против нее сексуальные преступления, после чего покинул место происшествия.

Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте и определил срок содержания под стражей два месяца.

Анна Гречко