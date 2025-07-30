Дорожники выливают на улицы Петербурга более 10 тыс. кубометров воды в сутки

Из-за введенного в Петербурге «оранжевого» уровня опасности в связи с установившейся жарой дорожники вышли на максимальный объем использования воды в этом сезоне — более 10 тыс. кубометров в сутки. Им поручено усилить орошение улиц города, сообщили в комитете по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Для вертикального полива используется чистая питьевая вода, отметили в комитете. Струи из поливальных машин веерообразно разбрызгиваются под большим давлением и под углом 70-80 градусов. Процедура позволяет прохожим легче переносить моменты нахождения на открытых местах под прямыми солнечными лучами.

При этом в цифру 10 тыс. куб. м входит и обычная мойка дорог с особым акцентом на участки с большим трафиком и тротуары, где тщательно смываются органические загрязнения близ заведений общественного питания, станций метро, вокруг урн и остановок общественного транспорта — там уже применяется «шампунь», уточнили в комблаге.

Всего же к настоящему моменту в Петербурге с начала сезона для уборки улиц города использовано почти 1 млн 100 тыс. кубометров воды. Сегодня на линию вышло 529 единиц техники и 926 дворников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за прошлую неделю дорожники за неделю вылили на улицы для спасения петербуржцев от жары 61 тыс. кубометров воды.

Андрей Цедрик