Дорожники за неделю вылили 61 тысячу кубометров воды для спасения петербуржцев

Петербургские дорожники вылили 61 тыс. кубометров воды за неделю, чтобы спасти жителей города от духоты, сообщает пресс-служба Смольного 28 июля. Поливальная техника стремилась к открытым, постоянно прогретым солнцем участкам, площадям, перекресткам, районам с плотной застройкой. Под конец минувшей недели северные районы города получили порцию дождя, однако общая картина осталась прежней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Помимо спасения петербуржцев особое внимание уделяли зеленым насаждениям. Чтобы сберечь посадки, воду работники зеленого хозяйства использовали рано утром или поздно вечером. За прошедшую неделю полили почти 50 тыс. молодых деревьев, 310 тыс. кустов и почти 220 тыс. кв. м. цветников. По состоянию на понедельник городские улицы моют, орошают и пылесосят 529 единиц техники.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «оранжевый» уровень опасности из-за жары в Петербурге продлили до 30 июля. Синоптики отметили, что во второй половине дня понедельника в городе возможны локальные грозы.

Андрей Маркелов