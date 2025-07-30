Власти Адыгеи ужесточат наказание за продажу алкоголя в неположенных местах

Власти Адыгеи намерены увеличить штрафы за нарушение запрета розничной продажи алкоголя и энергетиков в определенных местах для защиты здоровья подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

На территории Адыгеи действует запрет на торговлю алкогольной продукцией в День знаний и День защиты детей.

«Продолжаем решать задачи в сфере здравоохранения, образования, дорожного и жилищного строительства. Особое внимание уделяем работе по увеличению продолжительности жизни, улучшению демографической ситуации, социальной защите населения, включая меры поддержки семей, молодежи»,— отметил глава республики Мурат Кумпилов.

В России действуют ограничения на торговлю алкогольными напитками как на федеральном уровне, так и на региональном. Федеральный закон запрещает продажу спиртного в розничных магазинах с 23:00 до 08:00. Субъекты РФ могут вводить дополнительные ограничения по времени и условиям торговли, а также устанавливать полный запрет на реализацию алкоголя в определенные дни.

Анна Гречко