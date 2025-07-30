Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ упала на 15%

Горно-металлургическая компания «Норникель» (MOEX: GMKN) отчиталась о прибыли по РСБУ в 58,56 млрд руб. за первое полугодие 2025 года. По сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период она сократилась на 15%, следует из отчетности компании.

Также с января по июнь у компании увеличилась выручка на 7%. Она составила 456,56 млрд руб. Показатель валовой прибыли достиг 175,3 млрд руб., он вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В июне «Норникель» отказался платить дивиденды и объяснил это необходимостью ставить в приоритет инвестиционную программу. По словам финансового директора компании Сергея Малышева, на финансовые показатели «Норникеля» негативно влияют геополитическая нестабильность и жесткая денежно-кредитная политика.

В июле стало известно, что «Норникель» по итогам первого полугодия 2025 года произвел на 4% меньше никеля. Также год к году сократилось производство меди до 213 тыс. тонн (-2%), палладия до 1,4 млн унций (-5%) и платины до 335 тыс. унций (-6%).