Курорт «Турьев Хутор» в Сочи построят за 92 млрд рублей к 2036 году

Компания «Интеррос» направит 92 млрд руб. на строительство круглогодичного курорта «Турьев Хутор» в Сочи. Реализация проекта запланирована до 2036 года, сообщил генеральный директор компании Сергей Батехин изданию «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Проект включает создание 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог и туристической инфраструктуры, включая около 2 тыс. гостиничных номеров. Планируется открыть 1,5 тыс. рабочих мест. Канатную дорогу изготовят полностью из российских компонентов. Первая канатная трасса расположится на северном склоне хребта Аибга и сможет перевозить до 2,4 тыс. человек в час.

«Турьев Хутор» станет продолжением «Роза Хутора» в рамках стратегии развития олимпийского наследия Сочи. Курорты соединят экологическими пешеходными тропами, что должно увеличить туристический поток.

«Если сегодня "Роза Хутор" принимает до 2 млн гостей в год, то турпоток курорта "Турьев Хутор" прогнозируется на уровне 1,1 млн туристов. Таким образом общая посещаемость курортов "Интерроса" будет стремиться к 4 млн людей в год»,— заявил господин Батехин.

Соглашение о создании курорта подписали в 2021 году ВЭБ.РФ, Интеррос и Васта Дискавери. Проект реализуется при поддержке корпорации Туризм.РФ в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В феврале 2024 года корпорация Туризм.РФ завершила подготовку мастер-плана курорта. На территории построят гостиницы категории 3-5 звезд общим фондом около 700 номеров. Протяженность горнолыжных трасс превысит 58 км.

Объем инвестиций в первый этап строительства оценивается в 54 млрд руб. К возведению основных объектов планируют приступить во втором квартале 2026 года.

Анна Гречко