Пригородные поезда СЗППК перевезли за шесть месяцев года 48,3 млн пассажиров

За первое полугодие текущего года поезда Северо-Западной пригородной пассажирской компании (АО «СЗППК) перевезли в общей сложности 48,3 млн пассажиров. Это на 3% больше, чем в январе-июне 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лидирует по пассажиропотоку Финляндское направление, где электропоездами по итогам шести месяцев года воспользовались 15,5 млн человек (+4% к году). Далее следуют: Балтийское направление — 12,6 млн (+6%), Витебское — 10,2 млн (+1%), Московское — 6,4 млн (-2%), Волховстроевское — 3,3 млн чел. (+4%) и Петрозаводское — 222,8 тыс. пассажиров (+12%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в АО «СЗППК» запустили новые функции онлайн-оформления билетов на электрички. Они начали действовать в пределах сети ОЖД с 15 июля.

Андрей Цедрик