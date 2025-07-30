В Екатеринбурге будут судить группу за нелегальную выдачу полисов ОСАГО

В Академическом районном суде Екатеринбурга 31 июля пройдет рассмотрение уголовного дела в отношении Никиты Клячина, Ольги Приваловой, Платона Саковича и Егора Вагина, обвиняемых в неправомерном доступе к компьютерной информации и модификации данных (ч. 3 ст. 272 УК РФ), сообщили в региональной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подсудимые, действуя в составе организованной группы, осуществляли неправомерный доступ к программному обеспечению и создавали фиктивные страховые полисы ОСАГО для продажи, не являясь сотрудниками страховой компании.

В результате было совершено 338 фактов незаконного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали предполагаемых членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся фиктивной легализацией иностранных граждан. Организатор и сыновья находили иностранных граждан, желающих легализоваться в РФ, подделывали трудовые договоры и сразу оформляли им бессрочный неоплачиваемый отпуск.

Полина Щуцкая