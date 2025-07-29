Суд продлил арест водителю Rolls-Royce, переехавшему байкера на Петергофском шоссе

Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сергея Сосорева, водителя Rolls-Royce, который в мае 2025 года сбил мотоциклиста на Петергофском шоссе, а затем переехал его. Новый срок ареста — по 1 октября 2025-го, сообщили в объединенной пресс-службе (ОПС) городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Следствие указало, что необходимо провести ряд процессуальных действий. Кроме того, отмечается, что обвиняемый может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на потерпевшего и свидетелей, которые подтверждают причастность фигуранта к совершению инкриминируемого, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Авария произошла 31 мая на Петергофском шоссе. Согласно материалам дела, Сергей Сосорев, находясь за рулем Rolls-Royce, нарушил ПДД при развороте на трассе и сбил 35-летнего мотоциклиста. После этого машина наехала на байкера сначала передними колесами, а затем задними. Скорую вызвали очевидцы случившегося. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщали в ГУ МВД, обвиняемый снял со своего авто регистрационные номера и скрылся с места ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура отказалась признать наезд Rolls-Royce умышленным.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «Следствие настаивает на убийстве».

Дарья Астанина