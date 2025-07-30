Транспортная система Ростова вошла в топ-10 худших в России

В антирейтинге, составленном зампредом Общественного совета при Минтрансе России Ильей Зотовым, транспортная система Ростова-на-Дону заняла седьмое место. Топ худших городов по этому критерию он разместил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

В порядке убывания в списке оказались Иваново, Иркутск, Ульяновск, Томск, Хабаровск, Орел, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Оренбург. Замкнула антирейтинг Махачкала.

По информации господина Зотова, рейтинг составлен на основе на увиденного им лично в этих городах и на методике, которую тестируют в Минтрансе.

Ранее зампред Общественного совета указывал на проблемы с безналичной оплатой в ростовском общественном транспорте, обилие рекламы на окнах, слишком долгие остановки, плохую работу звукового и визуального информирования.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что переход на брутто-контракты в системе пассажирских перевозок донской столицы обойдется в 10,5 млрд руб. ежегодно. За счет них транспортные компании будут получать оплату за выполненные рейсы, а не за число перевезенных пассажиров.

Наталья Белоштейн