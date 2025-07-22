Новая схема оплаты пассажирских перевозок в Ростове стоит 10,5 млрд рублей

Переход на брутто-контракты в системе пассажирских перевозок Ростова-на-Дону обойдется в 10,5 млрд руб. ежегодно. Об этом сообщил замминистра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов.

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«Для всего региона внедрение новой схемы потребует 15,3 млрд руб. в год, однако указанные суммы могут сократиться при оптимизации маршрутной сети»,— уточнил господин Ермашов.

По словам замминистра, при брутто-контрактах транспортные компании будут получать оплату за выполненные рейсы, а не за число перевезенных пассажиров. Основная обязанность перевозчиков — соблюдать расписание и осуществлять установленное количество поездок. Доходы от продажи билетов поступят в городской бюджет, а компании станут получать субсидии из бюджетных средств.

Валентина Любашенко