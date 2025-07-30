Двух жителей Кубани обвинили в подготовке поджога административного здания

В Краснодарском крае ФСБ задержала двух молодых людей, одному из которых 17 лет, второму — 18 лет. По версии краевого следственного управления СКР, они намеревались поджечь административное здание в станице Кавказской.

Кроме того, один из молодых людей поджог релейный шкаф на железной дороге.

По данным следствия, 18-летний житель Краснодарского края с февраля по май 2025 года через один из мессенджеров переписывался с человеком, находящимся на территории Украины. Собеседник пообещал денежное вознаграждение за совершение поджогов. В частности, за поджог административного здания он предложил $700.

В пресс-релизе СКР сообщается, что молодой человек согласился и предложил участвовать в акции своему 17-летнему приятелю. По версии следствия, обвиняемые сделали зажигательную смесь и отправились к административному зданию, однако по пути обоих задержали сотрудники ФСБ.

Старшему из фигурантов предъявлено обвинение в совершении террористического акта и в покушении на теракт (ч. 1 ст. 205, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), также его обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу для совершения особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Несовершеннолетний обвиняется в покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В ходе следствия фигуранты дела признали вину, оба заключены под стражу.

Анна Перова, Краснодар