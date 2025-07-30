Экипаж Crew Dragon посмотрел «Белое солнце пустыни» перед полетом

В российском Центре подготовки космонавтов им. Гагарина рассказали, что на американских космодромах переняли старую отечественную традицию — смотреть фильм «Белое солнце пустыни» перед полетом. В подтверждение центр выложил фотографию: космонавты Олег Платонов, Кимия Юи, Майкл Финк и Зина Кардман, которые сейчас находятся на мысе Канаверал, сидят перед экраном. На нем видно лицо главного героя киноленты — красноармейца Федора Сухова.

«Космонавты "Роскосмоса" привнесли на американскую почву отечественные традиции»,— отметили в центре.

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции запланирован на 31 июля. Экипаж миссии Crew-11, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов, возглавляет американка Зина Кардман.

Экипажи российских кораблей «Союз», стартующих с Байконура, смотрят фильм режиссера Владимира Мотыля перед каждым пуском. Распространено мнение, что космонавты учились операторской работе по этому фильму, чтобы самостоятельно работать с камерой в космосе. Герой СССР, летчик-космонавт Геннадий Манаков в разговоре с «Огоньком» опроверг эту версию. По его словам, «Белое солнце пустыни» какое-то время был единственным фильмом в Звездном городке. Считается, что не посмотреть ленту перед полетом — к несчастью.