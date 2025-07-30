Жительница Ставрополя на инвестициях мошенникам потеряла 1 млн рублей

В Ставрополе 31-летняя местная жительница решив заработать на инвестициях лишилась 1 млн руб. И только после этого обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отделе пострадавшая пояснила, что увидела онлайн-объявление о дополнительном источнике заработка при помощи инвестиций и перешла на указанный там сайт. Позже с ней связался якобы представитель компании и пообещал хороший доход при вложении в его проект 1 млн руб.

Прибыль пострадавшая так и не получила, поскольку специалист сайта перестал выходить на связь.

По данному факту следственным отделом ОП №3 СУ Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Наталья Белоштейн