Хит комбинации

Российское плавание в среду, 30 июля, подарило тем, кто за него переживает, один из самых удачных дней и одно из самых удивительных выступлений в своей истории. Его на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре выдал отечественный квартет в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, состоящий из спиниста Мирона Лифинцева, взявшего незадолго до этого старта серебро на 50-метровке брассиста Кирилла Пригоды, баттерфляистки Дарьи Клепиковой и кролистки Дарьи Трофимовой. Почти каждый из его участников прыгнул выше собственной головы, а плодом этих прыжков было нежданное золото с лучшим для мировых первенств результатом, совсем немного уступающим просто самому лучшему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показав невероятный настрой, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова (слева направо) принесли российскому плаванию одну из самых красивых побед в его истории

Фото: Vincent Thian / AP Показав невероятный настрой, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова (слева направо) принесли российскому плаванию одну из самых красивых побед в его истории

Фото: Vincent Thian / AP

Помимо всего прочего, что связано с этой эстафетой, поразила сдержанность главного тренера сборной России Андрея Шишина. Он называл ее «точкой старта», от которой нужно «идти дальше», словно произошло важное, но, строго говоря, рутинное событие. Но со стороны оно, конечно, смотрелось совсем иначе — не как рутина, а как какое-то почти что волшебство, не как точка старта, а как кульминация, вершина из вершин. По крайней мере по меркам российского плавания, которое еще до обрушившихся на него в 2022 году изоляционных санкций, теперь смягченных так, что можно снова приезжать на топовые турниры сильнейшим составом, конечно, прибавило, но все-таки не настолько, чтобы сформировать привычку к выдающимся выступлениям. А это ведь было, без оговорок, выдающимся.

Да для того, чтобы это зафиксировать, достаточно знать несколько фактов и цифр, которые и искать-то особенно не нужно, все под рукой. Смешанные эстафеты — молодой жанр. Но молодой относительно. На чемпионатах мира их плавают десять лет, с 2015 года.

То есть у сборной России до отстранения было несколько шансов показать, что в ней есть глубина состава, достаточная для того, чтобы брать медали — хотя бы такие, что по ценности скромнее золотых.

Но она, даже располагая иногда настоящими лидерами в своих дисциплинах, до них не дотягивалась. Потолком оставалось четвертое место в 2019 году.

А тут — прорыв, прелесть которого подчеркивает время российской четверки. 3.37,97 — это не просто быстро, это быстрее, чем время любого из прежних победителей эстафет на чемпионатах мира. А среди них были команды, укомплектованные сплошь супергероями современного плавания. До рекорда мира, который американцы, которые в Сингапуре вообще пролетели мимо финальной восьмерки, как и некоторые другие претенденты на что-то серьезное, срезавшиеся в квалификации,— французы, британцы, немцы, установили год назад на Олимпиаде в Париже, россияне не дотянули, но не дотянули немножко — примерно полсекунды.

Впрочем, чтобы сполна насладиться российским выступлением, стоило, разумеется, внимательно следить за этой эстафетой, не упуская ничего, ни единой детали, начиная с первого этапа. На нем за сборную России плыл Мирон Лифинцев. Накануне он, пятикратный золотой медалист прошлогоднего мирового первенства в 25-метровом бассейне в Будапеште, был очень скромен, если не сказать бледен, на коронной стометровке на спине. Всего-то седьмой, сразу вслед за тоже, строго говоря, провалившимся соотечественником Климентом Колесниковым.

Но в эстафете с Лифинцевым случилось невероятное преображение. Да его, спортсмена на крайней дорожке, было не узнать.

Зато догадаться, на что ставили тренеры, когда доверили ему такой важный этап, с чем угадали, было несложно — ставили на злость, досаду, стремление реабилитироваться.

И они хлестали из Лифинцева фонтаном. То, что он прыгнул выше собственной головы, было видно и без проверки протоколов — соперники, в том числе неплохие спинисты-мужчины (у участников есть полная свобода выбора в распределении этапов между гендерами, главное, чтобы был соблюден баланс), отстали на корпус и дальше. Но проверка не мешала. В среду Лифинцев преодолел сто метров за 51,78, на семь сотых превзойдя планку обскакавшего всех накануне южноафриканца Питера Гетце.

С Кириллом Пригодой, который плыл брассом, история другого рода. Злость он уже успел трансформировать в успех прямо перед эстафетой. Пригоде в Сингапуре не удалась стометровка брассом — не добрался до призов, заработал дисквалификацию за техническую ошибку. Но в финале на 50-метровке, которая значилась в программе среды, он был хорош и завоевал открывшее счет российским медалям в плавании серебро, уступив только итальянцу Симоне Черазуоло.

Так что в командной дисциплине он плыл не на злости, а на кураже.

И кураж тоже слепил глаза. Пригоде на его этапе противостоял выигравший 100 м Цинь Хайян. Скорость китайца была выше той, что принесла ему сингапурское золото. Но она была ничтожной по сравнению со скоростью Пригоды. Тот принес сборной России еще без малого две десятые отрыва от китайцев, наиболее опасных среди конкурентов.

Дальше в расписании значился роскошный выход Дарьи Клепиковой. Ее стометровка баттерфляем в индивидуальных состязаниях, принесшая спортсменке пятое, неподалеку от подиума, место, была неплоха. Ее эстафетная стометровка — грандиозна. Прыжок выше головы — это и про нее тоже.

А завершилось все кролем от Дарьи Трофимовой — классным, уверенным кролем. Вполне достаточным для того, чтобы сберечь уже добытый колоссальный перевес над китайскими оппонентами и нарисовать эффектные цифры на табло. Если они и вправду лишь точка старта, то продолжение должно унести куда-то в космос.

Алексей Доспехов