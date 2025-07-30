Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ за полгода увеличилась в три раза

В первые шесть месяцев этого года чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» по РСБУ составила 107,8 млрд руб., следует из отчета компании. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года — 35,3 млрд руб.

Выручка (MOEX: AFLT) за этот же период выросла на 12,2% и составила 350 млрд руб. Скорректированная прибыль компании — 5,8 млрд руб. Убыток от продаж составил 10,4 млрд руб.

За второй квартал 2025 года чистая прибыль составила 51,2 млрд руб., скорректированная прибыль — 4 млрд руб., выручка — 187 млрд руб. Убытков во втором квартале компания не понесла, прибыль составила 2,1 млрд руб.

Авиакомпания входит в группу ПАО «Аэрофлот», которой также принадлежат «Россия» и «Победа». В 2024 году компании перевезли 55,3 млн пассажиров, доля на российском рынке составила 42,3%. Парк группы насчитывает 352 судна.