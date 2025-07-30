МИД России осудил любые призывы атаковать ядерные объекты в Иране

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона осуждает призывы наносить удары по объектам программы мирного атома в Иране. По ее словам, регулярные угрозы в адрес Ирана прикрываются «мнимой заботой о нераспространении ядерного оружия», хотя на самом деле представляют большую угрозу.

«Нельзя допустить, чтобы военные удары по ядерным объектам, которые находятся под гарантией МАГАТЭ, стали обычным делом, нормой в международной практике»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Захаровой, у Тегерана не может быть ядерного оружия, так как иранские объекты по обогащению урана прошли проверку МАГАТЭ.

28 июля президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае возобновления Тегераном ядерной программы Вашингтон вновь ее уничтожит. Глава Белого дома заявил, что из Ирана звучат «очень плохие сигналы».