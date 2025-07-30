В Сургутском районе проводится проверка после гибели рабочего на месторождении

Сургутский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели помощника бурильщика 2000 года рождения на кустовой площадке Лянторского месторождения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югре).

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По предварительным данным, 29 июля при подъеме промышленных труб на подъемном агрегате буровой установки произошло их неконтролируемое смещение. В результате помощник бурильщика оказался зажат между двумя трубами и скончался на месте.

Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Следователь во взаимодействии с комиссией по расследованию несчастного случая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного рабочего процесса и соблюдение техники безопасности.

Ранее в Салехарде передали в суд дело о гибели рабочего в шахте лифта. Обвиняемого будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности приведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Полина Щуцкая