В Сургутском районе проводится проверка после гибели рабочего на месторождении
Сургутский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели помощника бурильщика 2000 года рождения на кустовой площадке Лянторского месторождения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югре).
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По предварительным данным, 29 июля при подъеме промышленных труб на подъемном агрегате буровой установки произошло их неконтролируемое смещение. В результате помощник бурильщика оказался зажат между двумя трубами и скончался на месте.
Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Следователь во взаимодействии с комиссией по расследованию несчастного случая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного рабочего процесса и соблюдение техники безопасности.
Ранее в Салехарде передали в суд дело о гибели рабочего в шахте лифта. Обвиняемого будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности приведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).