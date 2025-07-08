В Салехарде передали в суд дело о гибели рабочего в шахте лифта

Суд в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) рассмотрит уголовное дело обвиняемого в гибели рабочего в шахте лифта на стройке, сообщили в окружном СКР. Его будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности приведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

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Инцидент произошел 16 мая 2024 года. Следствие установило, что во время строительства жилого комплекса были нарушены правила безопасности. Обвиняемый был ответственным за соблюдение инструкций по охране труда, который допустил выполнение работ с нарушениями. Из-за этого один из рабочих сорвался в шахту лифта и погиб.

Ранее, в сентябре прошлого года, в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на строительной площадке жилого дома по ул. Новоселов погиб рабочий. На него упал молот из-за оборвавшегося троса.

Ирина Пичурина