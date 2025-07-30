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Краснодарцы реже других считают пробег главным признаком нового авто

Краснодарцы готовы считать автомобиль новым даже при пробеге до 30 тысяч км

Жители Краснодарского края стали менее категоричны в оценке «новизны» автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Auto.ru по итогам опроса более 1,1 тыс. российских автомобилистов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно исследованию, краснодарцы реже жителей других регионов считают пробег единственным критерием новизны (71% против 76% в среднем по России). При этом 48% респондентов региона указали на состояние кузова и отсутствие ДТП как важный признак «новой» машины. Для молодежи (до 25 лет) допустимым считается пробег до 30 тыс. км, а для водителей 45+ — важнее оригинальность деталей и салон без следов эксплуатации.

На фоне роста цен интерес к подержанным авто возрастом до двух лет увеличился: просмотры таких объявлений выросли на 37%, а объем предложений — на 61%. Около 36% опрошенных по-прежнему считают, что автомобиль перестает быть новым сразу после выезда из дилерского центра.

По мнению аналитиков Auto.ru, смягчение критериев новизны может расширить выбор для покупателей в условиях ограниченного бюджета.

Анна Гречко

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