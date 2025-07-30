Оператора РЭБ ВСУ приговорили к 16 годам за нападение на Курскую область

2-ой Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта оператора РЭБ танковой бригады ВСУ Виталия Меланчука. Он участвовал в нападении украинской армии на Курскую область. Фигуранту назначили 16 лет строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Военнослужащий осенью 2024 года въехал в Суджанский район. Он участвовал в удержании деревни Леонидово, где построил блиндаж вместе с сослуживцами. Оттуда боец ВСУ корректировал стрельбу по позициям ВС РФ и гражданским объектам, а также наблюдал за действиями российских военнослужащих.

Вскоре Меланчук уехал с позиции. Через месяц он приехал в село Ольговка в Кореневском районе. Там украинец две недели «осуществлял террористическую деятельность». Впоследствии его взяли в плен бойцы ВС РФ.

Подразделения ВСУ напали на Курскую область в августе 2024 года. 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона. 25 июля стало известно, что СКР расследует более 610 дел о преступлениях ВСУ в Курской области.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко