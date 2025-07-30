Один человек пострадал при ударе дрона в Белгородской области

Водитель пострадал после удара FVP-дрона по автомобилю в районе села Никольское Белгородского района. Мужчина получил осколочные ранения и баротравму, ему оказали первую помощь бойцы «Орлана».

«Для дальнейшего лечения он доставляется в городскую больницу № 2 г. Белгорода»,— написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сегодня господин Гладков сообщал, что за сутки в Белгородской области пострадало 11 человек. ВСУ ударили по региону по меньше мере 90 беспилотниками и 42 боеприпасами.