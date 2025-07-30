FT: Revolut хочет купить банк в США для получения лицензии на работу в стране

Британский финтех-стартап Revolut рассматривает покупку недорогого американского банка, чтобы быстро получить лицензию на работу в США. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, Revolut хочет пойти таким путем, потому что это быстрее, чем самостоятельно получать американскую банковскую лицензию. По словам источников FT, сервис рассматривает такую же схему выхода на рынок и на Ближнем Востоке. В Revolut отказались от комментариев.

В августе 2024 года Revolut в результате вторичной продажи акций был оценен в $45 млрд. Тем самым он укрепил позицию одной из самых дорогих технологических компаний в регионе. По данным FT, он готовит новый раунд финансирования, в рамках которого будет оценен в $65 млрд.

Онлайн-банк был создан в 2015 году, у него около 60 млн клиентов в разных странах. Сейчас у Revolut есть лицензии на работу в ЕС, Великобритании и Мексике. При этом ему пришлось потратить несколько лет на получение банковской лицензии в самой Великобритании, где находится его штаб-квартира,— такую лицензию удалось получить только в прошлом году.

Яна Рождественская