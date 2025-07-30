Visa отчиталась за квартал лучше прогнозов аналитиков

Visa отчиталась о росте выручки и прибыли по итогам второго квартала года, отметив устойчивую потребительскую активность в мире и рост объема платежей по картам.

Так, выручка платежной системы выросла на 14%, до $10,17 млрд. Это заметно выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, который составил $9,84 млрд. Чистая прибыль Visa выросла на 8% по сравнению с прошлым годом — до $5,3 млрд, а скорректированная прибыль — $2,98 на акцию, что лучше прогноза в $2,85.

Генеральный директор Visa Райан Макинерни отметил, что «потребительские расходы остаются стабильными», несмотря на непростые экономические условия. И в первом, и во втором кварталах года компания фиксировала рост объема платежей на 8% по сравнению с прошлым годом. В период с апреля по июнь компания обработала 65,4 млрд платежей, что на 10% выше прошлогоднего показателя.

При этом Visa оставила прогноз на весь 2025 год без изменений, ожидая снижения потребительской активности во второй половине года из-за тарифов Дональда Трампа на импортные товары. Акции компании на внебиржевых торгах дешевеют примерно на 2,5%.

Кирилл Сарханянц