ISU ощутил нехватку российского присутствия

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает нести потери из-за отсутствия на турнирах российских спортсменов, в первую очередь фигуристов. Это следует из финансового отчета организации за 2024 год. Формально в нем все нe так уж плохо. Больше того, ISU исполнил бюджет в 2024 году с профицитом в 25,1 млн швейцарских франков ($31,1 млн по текущему курсу). Другое дело, что обеспечили его поступления от ранее осуществленных инвестиций в финансовые инструменты. А вот собственно спортивная деятельность организации убыточна. В 2024 году операционный дефицит составил 8,5 млн швейцарских франков. Это в три с лишним раза больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев (ISU), под эгидой которого проходят турниры по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию, опубликовал финансовую отчетность за 2024 год. Отчет в целом выдержан в оптимистичных тонах. В частности, в нем отмечается, что ISU исполнил бюджет с профицитом. Он составил 25,1 млн швейцарских франков против дефицита в 3,4 млн франков годом ранее.

Другое дело, что никакого отношения к собственно спортивной деятельности федерации эти деньги не имеют. ISU активно и давно инвестирует средства в фондовый рынок (стоимость инвестпортфеля ISU составляет 272 млн франков).

С рынка ценных бумаг, а также в результате роста среднегодового курса доллара США по отношению к швейцарскому франку прибыль и была получена. Только дивидендные выплаты составили почти 5,6 млн франков.

Остальное, правда, по сути, бумажная прибыль, появившаяся за счет роста котировок на фондовом и долговом рынках. Отметим, что отчетность ISU составлена именно во франках, но сама федерация сообщает, что почти все резервы — как наличные средства, так и ценные бумаги — номинированы в американской валюте (рост доллара США почти на 8% к франку также позволил ISU нарастить доходы). В будущем, чтобы избежать странностей в отчетности, федерация намерена отчитываться исключительно в долларах.

Но если оставить за рамками деятельность ISU на инвестиционном рынке и сконцентрироваться на том, какие у федерации доходы от основной деятельности — проведения соревнований, окажется, что определенные сложности имеются.

Так, операционный дефицит ISU составил 8,5 млн швейцарских франков. Это в три с лишним раза больше, чем в 2023 году.

Да, это значительно меньше, чем ожидавшиеся 14,6 млн франков, но все равно означает, что расходы федерации от основной деятельности превысили доходы, а разницу пришлось покрывать из резервов и других, неспортивных источников.

В отчете сообщается, что на финансовые результаты ISU прямое влияние оказал российский фактор (напомним, что россияне с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях). «Конфликт на Украине продолжает оказывать негативное влияние на ISU, поскольку ключевой рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов»,— отметили в федерации. Под ключевым рынком следует понимать именно российский.

Отстранение россиян негативно влияет на ISU не только потому, что в России не проводятся международные турниры, но и потому, что без российских спортсменов, прежде всего фигуристов, многие турниры теряют зрителей.

В отчете Россия упомянута также и в контексте допингового дела Камилы Валиевой (в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал ее на четыре года, отсчет которых начат с декабря 2021-го, когда у нее была взята проба, показавшая наличие следов запрещенного препарата триметазидина). В ISU сообщили, что расходы на судебную тяжбу по нему составили значительную сумму.

ISU уже не в первый раз сетует на то, что дисквалификация россиян создает союзу финансовые трудности. Аналогичные нынешним заявления содержались в отчетности за 2023 год. Но, что примечательно, в отчете за 2022 год указывалось, что ISU не ждет никаких проблем от отстранения, поскольку вообще не зависит от российского рынка.

Александр Петров